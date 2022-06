Valentina Fradegrada | chi è la ex fidanzata di Fred De Palma? Età | origini | padre | marito Boateng | matrimonio | figli | malattia | tatuaggi | Instagram

Leggi su donnapop

(Di giovedì 30 giugno 2022)è la exdiDe, il rapper noto soprattutto per i suoi tormentoni estivi in featuring con Ana Mena. Tra questi ricordiamo Una volta ancora e D’estate non vale. Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità in meritoalla vita privata e professionale dell’attuale moglie di Kevin...