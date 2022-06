Valentina Ferragni e Chiara Biasi svelano cosa si sono dette durante il concerto LoveMi per provocare la reazione scioccata diventata virale (Di giovedì 30 giugno 2022) Hanno fatto il giro del web le immagini che hanno reso protagoniste Valentina Ferragni e Chiara Biasi colte di sorpresa da un’inquadratura. E’ andato in onda martedì 28 Giugno su Italia Uno il concerto LoveMi che ha visto di nuovo sul palco riuniti J-Ax e Fedez. Il loro è stato un progetto benefico al quale hanno partecipato tantissime persone. Tra i presenti, a supportare i cantanti, sotto il palco abbiamo avuto modo di vedere in primissima fila Chiara Ferragni. Questa è stata protagonista di una dolce dedicata fatta dal marito poco prima della chiusura dell’evento. Ma non solo. Insieme a lei, anche una delle due sorelle, Valentina Ferragni e l’amica di sempre Chiara Biasi. E ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 giugno 2022) Hanno fatto il giro del web le immagini che hanno reso protagonistecolte di sorpresa da un’inquadratura. E’ andato in onda martedì 28 Giugno su Italia Uno ilche ha visto di nuovo sul palco riuniti J-Ax e Fedez. Il loro è stato un progetto benefico al quale hanno partecipato tantissime persone. Tra i presenti, a supportare i cantanti, sotto il palco abbiamo avuto modo di vedere in primissima fila. Questa è stata protagonista di una dolce dedicata fatta dal marito poco prima della chiusura dell’evento. Ma non solo. Insieme a lei, anche una delle due sorelle,e l’amica di sempre. E ...

Pubblicità

IsaeChia : Valentina Ferragni e Chiara Biasi svelano cosa si sono dette durante il concerto #LoveMi per provocare la reazione… - cidivideunmuro : RT @ailuuiiig: Grazie Valentina Ferragni per aver fatto il lavoro di Dio, al posto del cameramen #LoveMi - gresolaa : Valentina Ferragni annoiata al concerto organizzato dal cognato ma scatenata al concerto di Maluma tvb Vale - infoitcultura : Cosa ha detto Valentina Ferragni a Chiara Biasi durante il concerto LoveMi - https_elly_ : RT @ailuuiiig: Grazie Valentina Ferragni per aver fatto il lavoro di Dio, al posto del cameramen #LoveMi -