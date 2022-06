Vaiolo delle scimmie, Calzavara: “Occorre monitoraggio e attenzione contro nuova epidemia” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Daniele Calzavara, Coordinatore dell’Associazione Milano Check Point, ha parlato della recente diffusione di un virus fino ad ora mai rilevato in Europa, il Vaiolo delle scimmie, conosciuto anche come monkey pox. Calzavara ne espone i sintomi e la modalità di contagio fino ad ora più accreditate, oltre a sottolineare l’importanza di un attento monitoraggio al fine di scongiurare una nuova epidemia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Daniele, Coordinatore dell’Associazione Milano Check Point, ha parlato della recente diffusione di un virus fino ad ora mai rilevato in Europa, il, conosciuto anche come monkey pox.ne espone i sintomi e la modalità di contagio fino ad ora più accreditate, oltre a sottolineare l’importanza di un attentoal fine di scongiurare una. L'articolo proviene da Italia Sera.

