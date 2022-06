Vaccino anti – covid, Djokovic irremovibile. “Pronto a saltare gli US Open” (Di giovedì 30 giugno 2022) Salterà quindi gli US Open Novak Djokovic non ha cambiato idea. Non ha mai preso e probabilmente mai lo farà, l’idea del Vaccino anti covid. Nemmeno l’esperienza degli Australian Open ha in qualche modo portato l’ex numero uno al Mondo a riflettere. Dopo aver saltato così la prima prova Slam, rischia di saltare anche l’ultima gli US Open. Negli Stati Uniti, per il momento permane l’obbligo di vaccinazione per entrare nel territorio. In una recente intervista post match (è attualmente impegnato a Wimbledon) a lungo si è soffermato sulla questione. “Avevo sentito ufficiosamente che qualcuno l’ha fatta franca, qualche persona che non è ‘famosa’, ma io non cercherei mai di andare negli Usa se non è permesso. Alcuni pensano che io abbia commesso un errore ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Salterà quindi gli USNovaknon ha cambiato idea. Non ha mai preso e probabilmente mai lo farà, l’idea del. Nemmeno l’esperienza degli Australianha in qualche modo portato l’ex numero uno al Mondo a riflettere. Dopo aver saltato così la prima prova Slam, rischia dianche l’ultima gli US. Negli Stati Uniti, per il momento permane l’obbligo di vaccinazione per entrare nel territorio. In una recente intervista post match (è attualmente impegnato a Wimbledon) a lungo si è soffermato sulla questione. “Avevo sentito ufficiosamente che qualcuno l’ha fatta franca, qualche persona che non è ‘famosa’, ma io non cercherei mai di andare negli Usa se non è permesso. Alcuni pensano che io abbia commesso un errore ...

