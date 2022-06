Vacanze all’insegna della sostenibilità | le soluzioni green da portare in viaggio

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 giugno 2022) Qual è il colore di tendenza di questa estate? Di sicuro il verde: non si tratta dell’ultimo trend in fatto d’abbigliamento bensì dei prodottidain. Infatti quando si va in vacanza, non si pensa più soltanto alla spiaggia in cui rilassarsi o al frescomontagna, ma anche e soprattutto al rispetto dell’ambiente. Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, curapersona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram Scelte sostenibili anche in vacanza La maggiore sensibilità nei confronti del pianeta e il clima che cambia hanno portato ad avere uno stile di vita più sostenibile. Che si tratti di attività in casa, al lavoro o nel tempo libero, i prodotti eco-friendly sono ormai diventati ...