Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022 23 | posti disponibili per le operazioni Scambio cattedra con il coniuge

Pubblicità

orizzontescuola : Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/23, posti disponibili per le operazioni. Scambio cattedra con il coni… - TecnicaScuola : Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, gli ultimi dubbi – VIDEO TUTORIAL -- - ProDocente : Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, gli ultimi dubbi – VIDEO TUTORIAL - AniefTorino : Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni… - orizzontescuola : Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ATA: da domani 27 giugno le domande. Modulo e info -

... secondo la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni relative ai trasferimenti d'ufficio (allegata anche al CCNI sulleprovvisorie); ...... per cui è sufficiente apportare le modifiche necessarie e procedere ad un nuovo invio (come sopra illustrato):provvisorie edocenti 2022: guide compilazione domanda, ...I sindacati inviano una nota al Ministero per chiedere di estendere la mobilità annuale anche per gli immessi in ruolo I fascia GPS.La Flc Cgil, Uil, Cisl, Snals e Gilda inviano al Ministero dell'Istruzione richiesta di estensione, anche al personale assunto da GPS ...