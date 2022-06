Usa, la Corte Suprema boccia la legge anti-migranti di Trump. Biden ora può abolire il “remain in Mexico” (Di giovedì 30 giugno 2022) La Corte Suprema ha stabilito che Joe Biden può abolire le misure varate dal predecessore Donald Trump per porre un limite all’arrivo dei migranti dal Messico, cioè il cosiddetto “remain in Mexico”. Denunciato dallo stesso presidente Usa, il provvedimento del Tycoon obbliga i richiedenti asilo a restare in patria fino a che le loro pratiche non vengono espletate e, secondo Biden pone i migranti in una condizioni di rischio. In base alla decisione della Corte, la Casa Bianca potrà ora riformare la politica in tema di immigrazione, ma dovrà passare per i tribunali di grado inferiore. La decisione della Corte, apparentemente a favore dell’amministrazione, potrebbe in realtà mettere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Laha stabilito che Joepuòle misure varate dal predecessore Donaldper porre un limite all’arrivo dei migrdal Messico, cioè il cosiddetto “in”. Denunciato dallo stesso presidente Usa, il provvedimento del Tycoon obbliga i richiedenti asilo a restare in patria fino a che le loro pratiche non vengono espletate e, secondopone i migrin una condizioni di rischio. In base alla decisione della, la Casa Bianca potrà ora riformare la politica in tema di immigrazione, ma dovrà passare per i tribunali di grado inferiore. La decisione della, apparentemente a favore dell’amministrazione, potrebbe in realtà mettere il ...

