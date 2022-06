Universidad Catolica vs Sao Paulo: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 30 giugno 2022) L’Universidad Catolica accoglierà il San Paolo venerdì 1 luglio all’Estadio San Carlos de Apoquindo per l’andata degli ottavi di finale della Copa Sudamericana. Entrambe le squadre cercheranno di ottenere un vantaggio per la gara di ritorno nel tentativo di raggiungere la fase dei quarti di finale della competizione. Il calcio di inizio di Universidad Catolica vs Sao Paulo è previsto alle 2:30 del mattino ora italiana. Prepartita Universidad Catolica vs Sao Paulo: a che punto sono le due squadre Universidad Catolica L’Universidad Catolica era la terza classificata nella fase a gironi, ma ha comunque fatto abbastanza per guadagnarsi un posto negli ottavi di finale. Nelle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 giugno 2022) L’accoglierà il San Paolo venerdì 1 luglio all’Estadio San Carlos de Apoquindo per l’andata degli ottavi di finale della Copa Sudamericana. Entrambe le squadre cercheranno di ottenere un vantaggio per la gara di ritorno nel tentativo di raggiungere la fase dei quarti di finale della competizione. Il calcio di inizio divs Saoè previsto alle 2:30 del mattino ora italiana. Prepartitavs Sao: a che punto sono le due squadreL’era la terza classificata nella fase a gironi, ma ha comunque fatto abbastanza per guadagnarsi un posto negli ottavi di finale. Nelle ...

Pubblicità

animo_macte : Svendita #Salernitana: Via anche #Bohinen, intanto arriva #Marcelino #Nùnez dall’#Universidad #Catòlica… - blucerchiante : La #Sampdoria si è inserita alla corsa per Diego #Valencia,attaccante classe 2000 dell'Universidad Catolica. È in s… - SampNews24 : Calciomercato Sampdoria, dalla Spagna: «Sfida all’AZ per Diego Valencia» -