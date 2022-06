Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE Undertaker: 'Bianca Belair ha solo grattato la superficie, diventerà una vera stella' - -

Tuttowrestling

... la cerimonia della Hall of Fame che ha introdotto " tra gli altri " la leggenda di The...tra Edge ed AJ Styles o l'altro valido per il titolo femminile di Raw tra Becky Lynch e......da ricordare anche quello in cui sono suonate per l'ultima volta le campane di The... Meraviglioso incontro per il titolo femminile di Raw, conBelair che è riuscita ad avere la meglio ... Undertaker: "Un altro match Mai dire mai" Undertaker è una leggenda WWE e del wrestling in generale, ed il suo occhio rimane vigile sul business, nonostante il ritiro dalla scena lottata. Taker tiene d'occhio anche la divisione femminile, che ...The Undertaker’s contributions to the pro wrestling can never be understated. He has sacrificed his body for the entertainment of fans for over 30 years ...