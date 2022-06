Una Vita anticipazioni: la famiglia non approva assolutamente (Di giovedì 30 giugno 2022) Una Vita anticipazioni, la famiglia non approva assolutamente: cosa succede nella puntata in onda il 30 giugno. Nella scorsa puntata della telenovela spagnola abbiamo visto l’entrata in scena di Pascual Sacristan, il padre di Guillermo, ennesimo nuovo personaggio aggiunto; nella prossima puntata sarà uno dei protagonisti insieme ad Ignacio, introdotto poco prima del salto temporale. (foto: Mediaset Play).Stando alle anticipazioni per la puntata del 30 giugno infatti, Ignacio sarà ancora alle prese con Alodia mentre Pascual ammonirà in maniera severa il figlio; ecco cosa succede. Una Vita anticipazioni, la famiglia non approva assolutamente: cosa succede il 30 giugno Ignacio è da ... Leggi su formatonews (Di giovedì 30 giugno 2022) Una, lanon: cosa succede nella puntata in onda il 30 giugno. Nella scorsa puntata della telenovela spagnola abbiamo visto l’entrata in scena di Pascual Sacristan, il padre di Guillermo, ennesimo nuovo personaggio aggiunto; nella prossima puntata sarà uno dei protagonisti insieme ad Ignacio, introdotto poco prima del salto temporale. (foto: Mediaset Play).Stando alleper la puntata del 30 giugno infatti, Ignacio sarà ancora alle prese con Alodia mentre Pascual ammonirà in maniera severa il figlio; ecco cosa succede. Una, lanon: cosa succede il 30 giugno Ignacio è da ...

