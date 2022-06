Una vita anticipazioni: chi è Rodrigo Lluch , il marito di Valeria e che cosa vuole Aurelio da lui? (Di giovedì 30 giugno 2022) A Genoveva di fare la brava moglie che non si interessa agli affari di suo marito non interessa a quanto pare un bel niente e dopo 5 anni in cui è stata abbastanza tranquilla, adesso il suo spirito di donna intraprendente torna a bussare alla porta. Ma Aurelio non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa, che cosa succederà dunque nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 1 luglio 2022. Che cosa succederà nella puntata di Una vita del primo luglio? Domani in onda la prima parte dell’episodio 1425 di Acacias 38 e ovviamente, ne vedremo delle belle, pronti per scoprire tutti i dettagli? Nelle prossime puntate tra l’altro, vedremo come l’arrivo del padre di Guillelmo ad ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 giugno 2022) A Genoveva di fare la brava moglie che non si interessa agli affari di suonon interessa a quanto pare un bel niente e dopo 5 anni in cui è stata abbastanza tranquilla, adesso il suo spirito di donna intraprendente torna a bussare alla porta. Manon ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa, chesuccederà dunque nelle prossime puntate di Una? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 1 luglio 2022. Chesuccederà nella puntata di Unadel primo luglio? Domani in onda la prima parte dell’episodio 1425 di Acacias 38 e ovviamente, ne vedremo delle belle, pronti per scoprire tutti i dettagli? Nelle prossime puntate tra l’altro, vedremo come l’arrivo del padre di Guillelmo ad ...

