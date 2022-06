Una Vita, anticipazioni 1 luglio: Genoveva vuole sapere da Aurelio chi è veramente Rodrigo e il marito minaccia (Di giovedì 30 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 1 luglio: cosa “ci racconteranno” domani gli abitanti di Acacias? Ci saranno nuove forti tensioni tra Genoveva e Aurelio; Rosina e Hortensia inconteranno per la prima volta Pascual e Liberto sarà sempre alle prese con i problemi economici della sua famiglia. Una Vita, anticipazioni 1 luglio: Genoveva insiste con Aurelio perché le dica la verità su Rodrigo e il Quesada si infuria Genoveva “ci riprova” a farsi rivelare da Aurelio chi sia Rodrigo, il marito di Valeria, ma il Quesada non ci sta e dice alla moglie che, se continuerà ad impicciarsi dei suoi intrallazzi, la ucciderà. Sappiamo però che la Salmeròn non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 30 giugno 2022) Una: cosa “ci racconteranno” domani gli abitanti di Acacias? Ci saranno nuove forti tensioni tra; Rosina e Hortensia inconteranno per la prima volta Pascual e Liberto sarà sempre alle prese con i problemi economici della sua famiglia. Unainsiste conperché le dica la verità sue il Quesada si infuria“ci riprova” a farsi rivelare dachi sia, ildi Valeria, ma il Quesada non ci sta e dice alla moglie che, se continuerà ad impicciarsi dei suoi intrallazzi, la ucciderà. Sappiamo però che la Salmeròn non ...

