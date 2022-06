Una pezza di Lundini, no il programma non è stato cancellato (Di giovedì 30 giugno 2022) “Una pezza di Lundini è stata cancellata“. Da due giorni, cioè da quando sono stati presentati i nuovi Palinsesti Rai, sui social rimbalza senza sosta la notizia della chiusura del programma di Rai2 condotto dal comico Valerio Lundini, diventato nell’arco di un paio di stagioni un vero e proprio fenomeno tv (nonostante l’accoglienza piuttosto tiepida sul fronte degli ascolti). Ma è il format è davvero stato cassato o si tratta solo di un’indiscrezione innescata dalla nuova impostazione della seconda serata di Rai2? UNA pezza DI Lundini NON È STATA CANCELLATA Premessa fondamentale per chi si fosse perso un passaggio. Stefano Coletta, nuovo direttore dell’Intrattenimento Prime Time, ha deciso di scompaginare la seconda serata di Rai2 con una formala inedita, quella del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) “Unadiè stata cancellata“. Da due giorni, cioè da quando sono stati presentati i nuovi Palinsesti Rai, sui social rimbalza senza sosta la notizia della chiusura deldi Rai2 condotto dal comico Valerio, diventato nell’arco di un paio di stagioni un vero e proprio fenomeno tv (nonostante l’accoglienza piuttosto tiepida sul fronte degli ascolti). Ma è il format è davverocassato o si tratta solo di un’indiscrezione innescata dalla nuova impostazione della seconda serata di Rai2? UNADINON È STATA CANCELLATA Premessa fondamentale per chi si fosse perso un passaggio. Stefano Coletta, nuovo direttore dell’Intrattenimento Prime Time, ha deciso di scompaginare la seconda serata di Rai2 con una formala inedita, quella del ...

