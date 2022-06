Una maglia, una storia … Catania 1983/84 (Di giovedì 30 giugno 2022) E’ giovedì … torna “Una maglia, una storia …” per GLIEROIDELCALCIO.com Enrico Di Mauro Questa settimana siamo nel profondo Sud. Nella regione di provenienza dei miei antenati: la splendida Sicilia e precisamente a Catania. Questa maglia è un modello molto raro utilizzato nella stagione 1983-84, nel girone di coppa Italia e nel precampionato. Fu la stagione in cui gli etnei dello storico presidentissimo Massimino si affacciarono al grande palcoscenico della serie A dopo aver vinto gli spareggi promozione di Roma contro Como e Cremonese (che si rimanderanno la promozione alla stagione successiva). Purtroppo la stagione dei rossazzurri fu a dir poco disastrosa con l’ultimo posto in classifica con soli dodici punti totalizzati e record negativo di punti nella serie A a girone unico e una sola vittoria ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022) E’ giovedì … torna “Una, una…” per GLIEROIDELCALCIO.com Enrico Di Mauro Questa settimana siamo nel profondo Sud. Nella regione di provenienza dei miei antenati: la splendida Sicilia e precisamente a. Questaè un modello molto raro utilizzato nella stagione-84, nel girone di coppa Italia e nel precampionato. Fu la stagione in cui gli etnei dello storico presidentissimo Massimino si affacciarono al grande palcoscenico della serie A dopo aver vinto gli spareggi promozione di Roma contro Como e Cremonese (che si rimanderanno la promozione alla stagione successiva). Purtroppo la stagione dei rossazzurri fu a dir poco disastrosa con l’ultimo posto in classifica con soli dodici punti totalizzati e record negativo di punti nella serie A a girone unico e una sola vittoria ...

