Una foto su Facebook fa scoppiare il putiferio - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 30 giugno 2022) In politica, la forma è sostanza. E quel che si comunica apertamente conta tanto quanto quello che si lascia, più o meno consapevolmente, trasparire. Ecco perché ieri mattina ha destato parecchio ... Leggi su lanazione (Di giovedì 30 giugno 2022) In politica, la forma è sostanza. E quel che si comunica apertamente conta tanto quanto quello che si lascia, più o meno consapevolmente, trasparire. Ecco perché ieri mattina ha destato parecchio ...

Pubblicità

robertosaviano : Su @7Corriere questa settimana ho scelto una foto del Lido di Jesolo. La retorica post Covid è: ora che il turismo… - teatrolafenice : Sergiu Celibidache, Isaac Stern e Leonard Bernstein qui nel febbraio 1954. È forse l’unica foto nella quale si vedo… - AstroSamantha : Cygnus “è deorbitato” oggi con successo. In onore del suo ultimo viaggio attraverso l'atmosfera, ecco una foto di T… - jihwchi : Un'eruzione vulcanica in una luna di Giove. Noi abbiamo la foto. La foto! Vi voglio più emozionati. ?? - anadelarosacs : RT @Istoreco: Una bellissima foto dall'alto dell'isola di Santo Stefano, dal nostro viaggio per docenti a Ventotene, sulle tracce del confi… -