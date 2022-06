Una boccata d'aria, film con Aldo Baglio (Di giovedì 30 giugno 2022) Una boccata d’aria, una commedia diretta da Alessio Lauria, piena di divertimento ma anche di grande profondità.? Una boccata d’aria: trama e cast del film su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Unad’, una commedia diretta da Alessio Lauria, piena di divertimento ma anche di grande profondità.? Unad’: trama e cast delsu Donne Magazine.

Pubblicità

MichaelaMeroni : RT @La_gaia_scienza: Ascoltare la conferenza stampa di Draghi dopo il G7 è un esercizio che suggerei a tutti, perché è una boccata di aria… - Civetta46262114 : RT @La_gaia_scienza: Ascoltare la conferenza stampa di Draghi dopo il G7 è un esercizio che suggerei a tutti, perché è una boccata di aria… - 0N7Y1H3BR4V3 : vedere riri sarà come respirare una boccata d’aria fresca - TgrRaiFVG : Sabato 2 luglio via ai saldi. Notti bianche in diversi centri del FVG. I negozianti sperano in una boccata di ossig… - marco_disaro : RT @La_gaia_scienza: Ascoltare la conferenza stampa di Draghi dopo il G7 è un esercizio che suggerei a tutti, perché è una boccata di aria… -