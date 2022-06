Un importante ritorno in Grey’s Anatomy 19 per sbloccare il pantano? “Molti cambiamenti in serbo” (Di giovedì 30 giugno 2022) Un piacevole ritorno in Grey’s Anatomy 19 potrebbe aiutare a sbloccare la situazione inedita che si è venuta a creare nell’ultimo episodio della stagione 18, quando Molti dei personaggi principali si sono allontanati per svariati motivi. La prossima stagione, attesa il prossimo autunno su Disney+, dovrà trovare un modo per incardinare un nuovo inizio, oppure per riportare tutti indietro. Un diversivo per Grey’s Anatomy 19 potrebbe essere il ritorno di Kate Walsh nel ruolo storico di Addison Montgomery, già apparsa in alcuni episodi della scorsa stagione e come sempre molto apprezzata dal pubblico storico della serie. La stessa attrice, parlando a cheatsheet.com, ha dichiarato di essere aperta all’idea di apparire di nuovo nel medical drama. Anzi, ci ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Un piacevolein19 potrebbe aiutare ala situazione inedita che si è venuta a creare nell’ultimo episodio della stagione 18, quandodei personaggi principali si sono allontanati per svariati motivi. La prossima stagione, attesa il prossimo autunno su Disney+, dovrà trovare un modo per incardinare un nuovo inizio, oppure per riportare tutti indietro. Un diversivo per19 potrebbe essere ildi Kate Walsh nel ruolo storico di Addison Montgomery, già apparsa in alcuni episodi della scorsa stagione e come sempre molto apprezzata dal pubblico storico della serie. La stessa attrice, parlando a cheatsheet.com, ha dichiarato di essere aperta all’idea di apparire di nuovo nel medical drama. Anzi, ci ...

