Ultimo giorno di contratto di Dries Mertens... Cosa accadrà domani ? (Di giovedì 30 giugno 2022) Da domani i contratto di Dries Mertens con la SSC. Napoli sarà scaduto e, al momento, non si intravedono margini per un riavvicinamento. Il Presidente Aurelio de Laurentiis non ha accolto le sue richieste iniziali di oltre 4 milioni di euro tra ingaggio e commissioni, e nemmeno quelle successive con una riduzione di ingaggio di 2 milioni, motivo per cui le strade dovrebbero separarsi. Dries Mertens ha scritto una pagina irripetibile nella storia del club Azzurro: 148 gol in 9 stagioni con la maglia del Napoli. Numeri che certamente il popolo Azzurro non potrà più dimenticare. Sarà oggi l' Ultimo giorno di Dries Mertens da giocatore del Napoli ? O c'è ancora qualche possibilità di rivedere il folletto azzurro ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 30 giugno 2022) Dadicon la SSC. Napoli sarà scaduto e, al momento, non si intravedono margini per un riavvicinamento. Il Presidente Aurelio de Laurentiis non ha accolto le sue richieste iniziali di oltre 4 milioni di euro tra ingaggio e commissioni, e nemmeno quelle successive con una riduzione di ingaggio di 2 milioni, motivo per cui le strade dovrebbero separarsi.ha scritto una pagina irripetibile nella storia del club Azzurro: 148 gol in 9 stagioni con la maglia del Napoli. Numeri che certamente il popolo Azzurro non potrà più dimenticare. Sarà oggi l'dida giocatore del Napoli ? O c'è ancora qualche possibilità di rivedere il folletto azzurro ...

