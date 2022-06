Ultime Notizie – Ucraina: “Morti 35.600 soldati Russia” (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono circa 35.600 i soldati della Russia Morti nella guerra con l’Ucraina dal giorno dell’attacco di Mosca, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 35.600 uomini, 1573 carri armati, 3726 mezzi corazzati, 790 sistemi d’artiglieria, 246 lanciarazzi multipli, 104 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 217 aerei, 185 elicotteri, 2602 autoveicoli, 14 unità navali e 641 droni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono circa 35.600 idellanella guerra con l’dal giorno dell’attacco di Mosca, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 35.600 uomini, 1573 carri armati, 3726 mezzi corazzati, 790 sistemi d’artiglieria, 246 lanciarazzi multipli, 104 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 217 aerei, 185 elicotteri, 2602 autoveicoli, 14 unità navali e 641 droni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Raphinha, Inter, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempr… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - AnsaPuglia : Libri: finalisti del Premio Strega fanno tappa a Bisceglie. Dal 2 luglio su scalinata di via Porto le ultime presen… - infoitinterno : Coronavirus ultime notizie in Italia 30 giugno 2022 -