Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 30 giugno

I numeri dell'estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 30 giugno 2022. La combinazione: 6, 9, 12, 16, 32, 79. Numero Jolly: 26. Numero Superstar: 40. Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi. Sono stati realizzati venti '5' che vincono 11.141 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del '6' per il prossimo concorso sale 231,8 milioni di euro.

