Ultime Notizie Roma del 30-06-2022 ore 07 | 10

(Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale giovedì 30 giugno Buongiorno da Francesco Vitale nessun problema Finlandia Svezia dell’anatomia Sì verranno di figate tu che in questi paesi la Russia risponderà facendo lo stesso nei territori vicini lo afferma Putin accusando l’alleanza Atlantica di ambizioni imperialistiche biden annuncia l’invio di nuove forze americane in Italia e Germania la guerra potrebbe durare fino al 2023 e prevede la nato è Putin e usare l’atomica secondo gli 007 americani Alta tensione nel governo Conte ha chiuso i draghi di aver chiesto a Grillo di rimuoverlo dal Movimento 5 Stelle ne va a parlare con Mattarella il premier smentisce Ma lascia in anticipo il vertice nato di deve rientrare aper oggi ha convocato un consiglio dei ministri sulle misure contro il caro bollette Fratelli d’Italia ...