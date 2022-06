Ultime Notizie – Rigenerazione urbana, Ambrosetti: “1 euro investito ne genera 2,5” (Di giovedì 30 giugno 2022) Sempre più alte le ricadute economiche e ambientali rilevate con i progetti di Rigenerazione urbana. The european House – Ambrosetti ha studiato infatti l’impatto economico di progetti di Rigenerazione urbana, partendo da quello che sta realizzando Costima Bergamo e ha rilevato che per 1 euro investito ne sono stati generati 2,5 euro con una riduzione delle emissioni di CO2 rilevante e pari a 1.624 tonnellate annue. Lo studio di The european Hous – Ambrosetti ha messo in evidenza che con il progetto Chorus Life di Bergamo, che sarà ultimato nei prossimi mesi, il giro d’affari previsto per il 2020-2023 è pari a 991 milioni di euro, di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) Sempre più alte le ricadute economiche e ambientali rilevate con i progetti di. Thepean House –ha studiato infatti l’impatto economico di progetti di, partendo da quello che sta realizzando Costima Bergamo e ha rilevato che per 1ne sono statiti 2,5con una riduzione delle emissioni di CO2 rilevante e pari a 1.624 tonnellate annue. Lo studio di Thepean Hous –ha messo in evidenza che con il progetto Chorus Life di Bergamo, che sarà ultimato nei prossimi mesi, il giro d’affari previsto per il 2020-2023 è pari a 991 milioni di, di ...

