Ultime Notizie – Ricerca | Messa all’inaugurazione del nuovo Trd Smart Lab di Gsk

A due anni dalla posa della prima pietra Gsk– GlaxoSmithKline è pronta a inaugurare il nuovo Trd Smart Lab e al taglio del nastro, insieme ai vertici di Gsk Vaccines, sarà presente anche il ministro della Ricerca e dell'Università Maria Cristina Messa, con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Gsk ricorda che il progetto, che ha visto la ristrutturazione di un intero edificio all'interno del campus di Siena, è frutto di un investimento di 19 milioni di euro. Lo Smart Lab "rappresenta un modello innovativo nell'organizzazione di flussi e spazi di lavoro e consentirà un nuovo approccio nella Ricerca e sviluppo dei vaccini" sottolinea Gsk che inaugurerà ufficialmente il lab con una cerimonia organizzata mercoledì 6 luglio, presso il sito Gsk di via ...

