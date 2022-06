Ultime Notizie – “Putin minaccia Finlandia e Svezia? Nato pronta a ogni eventualità” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Noi siamo pronti a ogni eventualità”. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha replicato così al presidente russo Vladimir Putin, che ha ‘minacciato’ risposte all’ingresso di Finlandia e Svezia nell’Alleanza. “Prendiamo nota del messaggio di Mosca – ha detto Stoltenberg, nella conferenza stampa finale del vertice di Madrid – che non cambia” la decisione di ammettere i due Paesi nell’Alleanza, “li proteggeremo e siamo pronti a ogni eventualità”. La guerra brutale di Putin è inaccettabile”, Mosca “ritiri le sue forze dall’Ucraina e metta fine al conflitto”. E’ quanto ha ribadito il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando nella conferenza stampa al vertice di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) “Noi siamo pronti a”. Il segretario generale dellaJens Stoltenberg ha replicato così al presidente russo Vladimir, che ha ‘to’ risposte all’ingresso dinell’Alleanza. “Prendiamo nota del messaggio di Mosca – ha detto Stoltenberg, nella conferenza stampa finale del vertice di Madrid – che non cambia” la decisione di ammettere i due Paesi nell’Alleanza, “li proteggeremo e siamo pronti a”. La guerra brutale diè inaccettabile”, Mosca “ritiri le sue forze dall’Ucraina e metta fine al conflitto”. E’ quanto ha ribadito il segretario generale della, Jens Stoltenberg, parlando nella conferenza stampa al vertice di ...

