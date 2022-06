Ultime Notizie – Nato, Biden e la gaffe: Svezia diventa Svizzera – Video (Di giovedì 30 giugno 2022) gaffe geografica per il presidente Usa Joe Biden in conferenza stampa a Madrid, subito corretta. Biden stava parlando dell’adesione di Finlandia e Svezia, e ha confuso la Svezia con la Svizzera (anche in inglese sono abbastanza simili, Sweden e Switzerland): “Alcuni della stampa ricordano quando ho ricevuto una chiamata dal leader della Finlandia, che mi chiedeva se poteva venire a trovarmi. E’ venuto il giorno dopo e mi ha detto: ‘Sosterrà l’adesione del mio Paese alla Nato?’. Abbiamo avuto poi una chiamata dal leader della Svizzera”. Qui Biden si è fermato un attimo, ha riso e si è corretto: “Mamma mia, sto diventando davvero ansioso di allargare la Nato….era la Svezia. E’ ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022)geografica per il presidente Usa Joein conferenza stampa a Madrid, subito corretta.stava parlando dell’adesione di Finlandia e, e ha confuso lacon la(anche in inglese sono abbastanza simili, Sweden e Switzerland): “Alcuni della stampa ricordano quando ho ricevuto una chiamata dal leader della Finlandia, che mi chiedeva se poteva venire a trovarmi. E’ venuto il giorno dopo e mi ha detto: ‘Sosterrà l’adesione del mio Paese alla?’. Abbiamo avuto poi una chiamata dal leader della”. Quisi è fermato un attimo, ha riso e si è corretto: “Mamma mia, stondo davvero ansioso di allargare la….era la. E’ ...

