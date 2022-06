Ultime Notizie – Nato, Biden: “Difenderemo ogni centimetro di territorio” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Riconfermiamo che il nostro impegno per l’articolo 5” del Trattato dell’Atlantico del Nord “è sacro. Un attacco contro uno è un attacco contro tutti: Difenderemo ogni pollice di territorio della Nato“. Lo sottolinea il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, in conferenza stampa a Madrid al termine del summit Nato. “Stiamo posizionando più navi in Spagna – aggiunge Biden -, più difese aeree in Italia e Germania. E sul fianco orientale, uno nuovo quartier generale permanente in Polonia, una brigata da combattimento aggiuntiva in Romania, dispiegamenti aggiuntivi a rotazione nei Paesi baltici. Le cose cambiano, per adattarci al mondo com’è oggi, e tutto questo accade sullo sfondo dell’aggressione russa” contro l’Ucraina. Il summit della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) “Riconfermiamo che il nostro impegno per l’articolo 5” del Trattato dell’Atlantico del Nord “è sacro. Un attacco contro uno è un attacco contro tutti:pollice didella“. Lo sottolinea il presidente degli Stati Uniti d’America Joe, in conferenza stampa a Madrid al termine del summit. “Stiamo posizionando più navi in Spagna – aggiunge-, più difese aeree in Italia e Germania. E sul fianco orientale, uno nuovo quartier generale permanente in Polonia, una brigata da combattimento aggiuntiva in Romania, dispiegamenti aggiuntivi a rotazione nei Paesi baltici. Le cose cambiano, per adattarci al mondo com’è oggi, e tutto questo accade sullo sfondo dell’aggressione russa” contro l’Ucraina. Il summit della ...

