Ultime Notizie – Meteo Italia | nuove escalation del caldo | punte fino a 44°C nel weekend

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ilcontinua a dominare incontrastato sull’con l’anticiclone Caronte si rinforzerà ulteriormente nelportando le temperature a picchi di 44 gradi. Per avere i primi segnali di un allentamento della morsa delbisognerà attendere ancora una settimana. Mercoledì 6 luglio sono infatti attesi segnali di cedimento al Nord. Sulle Alpi – indica Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it –a domani sono possibili temporali, poi nele nei primi giorni della nuova settimana il picco massimo di Caronte tornerà a padroneggiare anche in montagna al Nord. Avremo temperaturea 39-40°C a Firenze e Roma, 36-37°C anche a Milano e in Val Padana con valori ‘algerini’ anche al Sud. Ma come è successo anche ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 94.165 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Raphinha, Inter, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempr… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - TuttoASRoma : La Juventus alza il pressing per Zaniolo - junews24com : Pogba Juve, Arrivabene svela: «Così è nata l'idea di riportarlo a Torino» - -

Il Sole 24 ORE

La società inglese vorrebbe inserire una contropartita tecnica come Werner ma, secondo ledi mercato, in questo momento, la Juventus vuole solo soldi. Valuta il suo difensore almeno ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Una grande star di Hollywood si appresta a tornare in azione in tutti i ... come letre che l'hanno vista ... Ucraina ultime notizie. Erdogan a Biden: «Apriremo corridoi per il grano» Il campione del mondo in carica è reduce da una striscia di risultati pressoché perfetta, con cinque vittorie ed un terzo posto nelle ultime sei gare che lo hanno portato ad avere 46 punti di ...Riascolta La Francia nega l'estradizione degli ex brigatisti italiani di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.