Ultime Notizie – Leonardo Del Vecchio | funerali | le parole del figlio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 30 giugno 2022) “Mio padre si emozionava solo quando parlava dei suoi operai. Fino all’ultimo ha pensato ai suoi dipendenti. Quando sono andato a trovarlo per l’ultima volta in ospedale, l’ho visto nervoso. Salutandolo, gli ho detto che andavo ad Agordo, a vedere la fabbrica che non vedevo da tempo a causa del Covid. In quel momento il suo viso si è illuminato e ha fatto un gran sorriso. E mi ha detto: ‘la fabbrica, è così bella adesso'”. Claudio Delha raccontato con questel’ultimo incontro con il padre, morto lunedì scorso a Milano, nel corso deiad Agordo, in provincia di Belluno. “Ha considerato i suoi dipendenti, in particolare quelli di Agordo”, dove stabilì il primo stabilimento di Luxottica, “come membri della sua famiglia. Il suo sogno non si sarebbe potuto realizzare senza la vostra ...