Ultime Notizie – Lavoro, nasce il JobsLab Synergie (Di giovedì 30 giugno 2022) nasce JobsLab Synergie, laboratorio per le politiche del Lavoro e le relazioni industriali, che si focalizzerà su una serie di temi “urgenti” nel dibattito pubblico, con il proposito di approfondirli e creare spunti di riflessione da mettere a disposizione per la grande ripartenza della comunità del Lavoro italiano. L’obiettivo del nuovo lab è puntare ad una occupazione di qualità, grazie all’ideazione di corsi di formazione e upskilling, momenti di orientamento e di riqualificazione, coinvolgendo aziende in partnership strategiche per creare incontri e sviluppare progetti congiunti, ai fini di ridurre le diseguaglianze sociali. “In un mercato del Lavoro tra i peggiori del mondo, in Italia si interviene in modo frammentario e quasi sempre sotto le spinte emergenziali: poche sono le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022), laboratorio per le politiche dele le relazioni industriali, che si focalizzerà su una serie di temi “urgenti” nel dibattito pubblico, con il proposito di approfondirli e creare spunti di riflessione da mettere a disposizione per la grande ripartenza della comunità delitaliano. L’obiettivo del nuovo lab è puntare ad una occupazione di qualità, grazie all’ideazione di corsi di formazione e upskilling, momenti di orientamento e di riqualificazione, coinvolgendo aziende in partnership strategiche per creare incontri e sviluppare progetti congiunti, ai fini di ridurre le diseguaglianze sociali. “In un mercato deltra i peggiori del mondo, in Italia si interviene in modo frammentario e quasi sempre sotto le spinte emergenziali: poche sono le ...

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Raphinha, Inter, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempr… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - marimuscara : «Ciarambino in maggioranza: prima però De Luca deve trovarle un posto» - PianetaMilan : .@acmilan, la svolta tanto attesa: oggi #Maldini firma il rinnovo | PM #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan -