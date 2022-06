Ultime Notizie – Covid oggi Piemonte, 4.563 contagi e 3 morti: bollettino 30 giugno (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono 4.563 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 30 giugno 2022, secondo numeri e dati Covid della regione. Registrati 3 morti. Tra i nuovi casi, 4.399 sono risultati positivi a test antigenico. I tamponi effettuati in totale sono 20.650 di cui 19.263 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 22,1%. I ricoveri ordinari sono 341 (+ 10 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 10, – 1 rispetto a ieri. Tre i decessi di pazienti con diagnosi di Covid. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono 4.563 ida coronavirus in, 302022, secondo numeri e datidella regione. Registrati 3. Tra i nuovi casi, 4.399 sono risultati positivi a test antigenico. I tamponi effettuati in totale sono 20.650 di cui 19.263 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 22,1%. I ricoveri ordinari sono 341 (+ 10 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 10, – 1 rispetto a ieri. Tre i decessi di pazienti con diagnosi di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

