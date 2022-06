Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 12.082 contagi e 13 morti. A Milano 1.753 casi (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono 12.082 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 30 giugno 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 13 morti. I tamponi effettuati sono stati 46.621, con un indice di positività del 25,9%. I morti sono stati 13, per un totale di 40.829 dall’inizio della pandemia. Negli ospedali regionali sono ricoverate 909 persone (+55) e in terapia intensiva 24 (+3). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 4.359 di cui 1.753 a Milano città, Bergamo 921, a Brescia 1.344, a Como 626, a Cremona 329, a Lecco 408, a Lodi 224, a Mantova 481, a Monza e Brianza 1.131, a Pavia 738, a Sondrio 176 e a Varese 974. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono 12.082 ida coronavirus in, 30 giugno 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 13. I tamponi effettuati sono stati 46.621, con un indice di positività del 25,9%. Isono stati 13, per un totale di 40.829 dall’inizio della pandemia. Negli ospedali regionali sono ricoverate 909 persone (+55) e in terapia intensiva 24 (+3). In provincia dii nuovi positivi sono 4.359 di cui 1.753 acittà, Bergamo 921, a Brescia 1.344, a Como 626, a Cremona 329, a Lecco 408, a Lodi 224, a Mantova 481, a Monza e Brianza 1.131, a Pavia 738, a Sondrio 176 e a Varese 974. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

