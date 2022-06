Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 83 274 contagi e 59 morti | bollettino 30 giugno

(Di giovedì 30 giugno 2022) Sono 83.274 i nuovida Coronavirus in, 302022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 59. Ecco i dati, regione per regione: CAMPANIA – Sono 9.946 i nuovidain Campania secondo ildi, 30. Si registrano inoltre altri 4: tre i decessi avvenuti nelle48 ore e uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri. 30.192 i test eseguiti, positivo il 32,9% del totale. Negli ospedali campani sono 27 i pazientiricoverati in terapia intensiva ...

Tre i deceduti nelle48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali aumentano i ricoveri nelle terapie intensive con 27 posti letto occupati (+2 rispetto a ieri), e ancora ...