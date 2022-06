Ultime Notizie – Covid oggi Emilia, 6.384 contagi e 7 morti: bollettino 30 giugno (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono 6.384 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 30 giugno, secondo i numeri e dati del bollettino Covid della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 20.189 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 10.094 molecolari e 10.095 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 31,6%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 28 (-2 rispetto a ieri, -7%), l’età media è di 64,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 984 (+29 rispetto a ieri, +3%), età media 74,4 anni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono 6.384 ida coronavirus inRomagna, 30, secondo i numeri e dati deldella regione. Registrati 7. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 20.189 tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 10.094 molecolari e 10.095 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 31,6%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 28 (-2 rispetto a ieri, -7%), l’età media è di 64,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 984 (+29 rispetto a ieri, +3%), età media 74,4 anni. L’età media dei nuovi positivi diè ...

