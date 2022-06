Ultime Notizie – Covid oggi Campania, 9.946 contagi e 4 morti: bollettino 30 giugno (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono 9.946 i nuovi contagi da Covid in Campania secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Si registrano inoltre altri 4 morti: tre i decessi avvenuti nelle Ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri. 30.192 i test eseguiti, positivo il 32,9% del totale. Negli ospedali campani sono 27 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 453 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono 9.946 i nuovidainsecondo ildi, 30. Si registrano inoltre altri 4: tre i decessi avvenuti nelle48 ore e uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri. 30.192 i test eseguiti, positivo il 32,9% del totale. Negli ospedali campani sono 27 i pazientiricoverati in terapia intensiva e 453 i pazientiricoverati nei reparti di degenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

