Ultime Notizie – Covid Italia | in 7 giorni +50% contagi

(Di giovedì 30 giugno 2022) Continuano a salire i nuovida-19 in, che registrano un incremento del 50,4% in una settimana. Aumentano anche i ricoveri ordinari (+25,7%) e l’occupazione delle terapie intensive (+15%). E tornano a crescere anche i decessi (+16,3%). E’ quanto rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana dal 22 al 28 giugno, rispetto alla precedente. Nel dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 392 (+16,3%), di cui 43 riferiti a periodi precedenti; terapia intensiva: +31 (+15%); ricoverati con sintomi: +1.232 (+25,7%); isolamento domiciliare: +172.257 (+29%); nuovi casi: 384.093 (+50,4%); casi attualmente positivi: +173.520 (+28,9%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

DATI COVID | Sono 94.165 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

'Itinerari turistici all'insegna del gusto per appagare il palato, perché cibo e vino sono sempre più determinanti nelle scelte di chi visita la Lombardia e in quella direzione dobbiamo spingere'. ...L'europarlamentare Carlo Fidanza (Fratelli d'Italia) è indagato per corruzione. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per le dimissioni (il 25 giugno 2021) del consigliere comunale di Brescia, ... Ucraina ultime notizie. Erdogan a Biden: «Apriremo corridoi per il grano» Nella giornata di ieri sono stati definiti gli ultimi dettagli per il rinnovo di Gianluca Mancini. Ieri Tiago Pinto ha incontrato Riso, agente cura anche gli interessi di Gianluca Mancini, oltre che ...Sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi ci sono resoconti e retroscena sulle ultime fibrillazioni nei partiti. Corriere della Sera Governo, tensione alle stelle. Draghi anticipa il ...