Ultime Notizie – Atletica, Jacobs dà forfait al meeting di Stoccolma (Di giovedì 30 giugno 2022) A scopo precauzionale il campione olimpico dei 100 e della staffetta 4×100 Marcell Jacobs non gareggerà stasera nel meeting di Stoccolma della Wanda Diamond League, dove era atteso nei 100 metri per l'ultimo impegno agonistico prima della partenza per i Mondiali di Eugene. "Da ieri, dopo l'allenamento, Marcell avverte un fastidio al gluteo -spiega il suo allenatore Paolo Camossi- non possiamo prenderci il rischio di correre stasera". Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

