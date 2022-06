Ultime Notizie – Ascolti tv, ‘Modalità aereo’ vince la prima serata (Di giovedì 30 giugno 2022) Il film di Rai1 ‘Modalità aereo’ si è aggiudicato gli Ascolti della prima serata di ieri con 2.311.000 telespettatori e il 15,8% di share. Al secondo posto Rai3 che con ‘Chi l’ha visto?’ ha ottenuto 1.843.000 telespettatori e il 14%. Terzo posto per Italia 1 che con ‘Chicago Fire’ ha totalizzato 1.149.000 telespettatori e l’8,2% di share. Canale 5 si è piazzato appena fuori dal podio con ‘L’Ora – Inchiostro contro piombo’, visto da 989.000 telespettatori pari al 7,1% di share, mentre su Rai2 i Campionati del Mondo di Pallanuoto hanno registrato 887.000 telespettatori e il 5,6%. Su Retequattro ‘Controcorrente prima serata’ ha conquistato 568.000 telespettatori e il 5% di share e La7 con ‘Atlantide’ ne ha interessati 453.000 con il 4,2%. Su TV8 ‘Chi vuole sposare mia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) Il film di Rai1si è aggiudicato glidelladi ieri con 2.311.000 telespettatori e il 15,8% di share. Al secondo posto Rai3 che con ‘Chi l’ha visto?’ ha ottenuto 1.843.000 telespettatori e il 14%. Terzo posto per Italia 1 che con ‘Chicago Fire’ ha totalizzato 1.149.000 telespettatori e l’8,2% di share. Canale 5 si è piazzato appena fuori dal podio con ‘L’Ora – Inchiostro contro piombo’, visto da 989.000 telespettatori pari al 7,1% di share, mentre su Rai2 i Campionati del Mondo di Pallanuoto hanno registrato 887.000 telespettatori e il 5,6%. Su Retequattro ‘Controcorrente’ ha conquistato 568.000 telespettatori e il 5% di share e La7 con ‘Atlantide’ ne ha interessati 453.000 con il 4,2%. Su TV8 ‘Chi vuole sposare mia ...

