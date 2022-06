Ultime mercato Napoli: mossa a sorpresa dell’agente, può lasciare il club (Di giovedì 30 giugno 2022) Ultime mercato Napoli – Il mercato della Cremonese entra nel vivo. A contrario del Monza, altra neopromossa lombarda, i grigiorossi stanno studiando con calma le strategie di mercato. Oggi si è tenuto un incontro tra il loro direttore sportivo, Giacchetta, e l’agente Federico Pastorello. Si è parlato dei suoi assistiti Bastos, difensore ex Lazio, e di Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000 reduce da una stagione alla Spal. Cremonese, Gianluca Gaetano (Getty Images) L’argomento principale era però Gianluca Gaetano, trequartista, anche lui classe 2000, di proprietà del Napoli. In prestito proprio alla Cremonese da ormai tre stagioni, è stato uno dei protagonisti principali della promozione in Serie A. 7 reti e 4 assist in una Serie B nella quale ha ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 giugno 2022)– Ildella Cremonese entra nel vivo. A contrario del Monza, altra neoprolombarda, i grigiorossi stanno studiando con calma le strategie di. Oggi si è tenuto un incontro tra il loro direttore sportivo, Giacchetta, e l’agente Federico Pastorello. Si è parlato dei suoi assistiti Bastos, difensore ex Lazio, e di Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000 reduce da una stagione alla Spal. Cremonese, Gianluca Gaetano (Getty Images) L’argomento principale era però Gianluca Gaetano, trequartista, anche lui classe 2000, di proprietà del. In prestito proprio alla Cremonese da ormai tre stagioni, è stato uno dei protagonisti principali della promozione in Serie A. 7 reti e 4 assist in una Serie B nella quale ha ...

Pubblicità

DiMarzio : . @ACMonza, contatti con il @realmadrid per #BorjaMayoral: le ultime sul mercato - ilbianconerocom : OR LIVE con Paolo Bargiggia: tutte le ultime sul mercato Juve - ilcirotano : Skriniar, De Ligt, Frattesi e Milinkovic-Savic: le ultime di mercato - - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Lazio, scatto per Ilic e Gila: le ultime sul mercato biancoceleste - marco_fra24 : RT @TheLastDuivel: Queste ultime 32 ore mi danno le stesse vibes di Milinkovic-Savic che doveva arrivare l'ultimo giorno di mercato, seguen… -