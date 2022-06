UFFICIALE – Torna Valverde, è il nuovo allenatore dell’Athletic (Di giovedì 30 giugno 2022) Per la terza volta Ernesto Valverde è il nuovo allenatore dell’Athletic Bilbao, squadra in cui ha militato anche da giocatore per sei stagioni (1990-96) segnando 50 gol. Per l’approdo del tecnico originario di Viandar de la Vera sulla panchina dei baschi, è stata decisiva la vittoria di Jon Uriarte alle elezioni presidenziali del club superando la concorrenza di Iñaki Arechabaleta e Ricardo Barkala. Il 44enne imprenditore, 33° presidente dell’Athletic, guiderà i biancorossi per i prossimi quattro anni. Valverde, che vanta già il record di panchine (306) nella storia della formazione basca, sarà presentato oggi pomeriggio allo stadio “San Mamés”. In panchina prende il posto di Marcelino García Toral, che ha chiuso l’ultimo campionato all’ottavo posto sfiorando la qualificazione in ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 30 giugno 2022) Per la terza volta Ernestoè ilBilbao, squadra in cui ha militato anche da giocatore per sei stagioni (1990-96) segnando 50 gol. Per l’approdo del tecnico originario di Viandar de la Vera sulla panchina dei baschi, è stata decisiva la vittoria di Jon Uriarte alle elezioni presidenziali del club superando la concorrenza di Iñaki Arechabaleta e Ricardo Barkala. Il 44enne imprenditore, 33° presidente, guiderà i biancorossi per i prossimi quattro anni., che vanta già il record di panchine (306) nella storia della formazione basca, sarà presentato oggi pomeriggio allo stadio “San Mamés”. In panchina prende il posto di Marcelino García Toral, che ha chiuso l’ultimo campionato all’ottavo posto sfiorando la qualificazione in ...

Pubblicità

CrescenzoFilo : RT @MasterAb88: UFFICIALE TORNA #ciaodarwin a marzo il venerdì sera #palinsestimediaset - StraNotizie : Palinsesti Mediaset, La Talpa torna in primavera prodotta da Maria De Filippi: è ufficiale - PossenteA : RT @MasterAb88: UFFICIALE TORNA #ciaodarwin a marzo il venerdì sera #palinsestimediaset - andreapalazzo2 : RT @BITCHYFit: Palinsesti Mediaset, La Talpa torna in primavera prodotta da Maria De Filippi: è ufficiale - lawebstar_it : #LaTalpa torna in tv. La regina della tv #MariaDeFilippi riporta in vita lo storico programma ????????… -