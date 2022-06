UFFICIALE – Napoli | Meret rinnova fino al 2027

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 30 giugno 2022) Non solo notizie su Koulibaly e la sua possibile partenza. Perché dopo un paio di settimane di forse e chissà, ilha preso in mano la situazione ed oggi ha effettuato l’annuncio del rinnovo di Alex. Con il rinnovo, il portiere friulano, diventa di fatto il titolare tra i pali della squadra di Spalletti. Molto probabilmente Ospina andrà via. Il colombiano è arrivato a scadenza e ha già ricevuto qualche offerta piuttosto remunerativa, prima su tutte dagli arabi dell’Al Nassr. Ecco quindi la prima vera grande occasione per Alex di dimostrare tutto il valore intravisto tra Udine e Ferrara. Negli anni passati ha avuto le sue possibilità, sprecate a causa di infortuni gravi e altre preferenze da parte degli allenatori. Adesso però è arrivato il momento di essere il titolare. Eha tutte le capacità di non far rimpiangere ...