UFFICIALE Fiorentina, c'è il rinnovo di Saponara: il comunicato

La Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Riccardo Saponara. Attraverso una nota UFFICIALE, la Fiorentina ha comunicato il rinnovo di contratto di Riccardo Saponara.

IL comunicato – «La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Riccardo Saponara al Club viola fino al 30 giugno 2023. Saponara, arrivato alla Fiorentina nel 2016/17, nell'ultima stagione ha collezionato, tra Serie A e Coppa Italia, 34 presenze e 3 gol».

Fiorentina, UFFICIALE: Saponara fino al 2023

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina rende noto il rinnovo del trequartista Riccardo Saponara: 'La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Riccardo Saponara al Club viola fino al 30 giugno 2023. Saponara, arrivato alla Fiorentina nel 2016/17, nell'ultima stagione ha collezionato, tra Serie A e Coppa Italia, 34 presenze e 3 gol'.