Ucraina | siluro di Rampini | contro la Nato il solito partito putiniano d' Italia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 giugno 2022) Il "finto pacifismono" in realtà è il "granded'" che è "immenso e preoccupante". Federicotorna ad attaccare chi nel nostro Paese critica la strategia dellae minimizza, a suo dire, il ruolo della Russia nell'invasione dell'. "Si fa molta confusione su quelli che non vogliono vedere il pericolo di Putin e un'aggressione in atto e vedono soltanto lacome un pericolo", afferma l'editorialista del Corriere della sera giovedì 30 giugno a Omnibus, il programma di La7. I risultati del summitdi Madrid per il giornalista "sono storici" ed è sbagliato parlare di militarizzazione dell': "Arrivano 70 militari americani in più, francamente parlare di ...