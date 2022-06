Ucraina: moglie Zelensky, 'avevamo chiesto no fly zone e purtroppo non è stata fatta' (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Se credo che il sostegno della Nato e dei Paesi occidentali lo avremo per sempre? Io vorrei credere che sia non tanto per sempre, ma che sia una cosa forte oggi. Noi per qualche mese abbiamo chiesto di chiudere il cielo sopra l'Ucraina per non vedere morire i bambini ucraini e purtroppo questo non è stato fatto. Non è necessario che sia 'sempre': meglio, potentemente e oggi". Lo ha detto la first lady Ucraina Olena Zelenska, durante la registrazione della puntata di 'Porta a porta' che andrà in onda stasera e in cui la moglie del presidente dell'Ucraina è ospite in esclusiva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Se credo che il sostegno della Nato e dei Paesi occidentali lo avremo per sempre? Io vorrei credere che sia non tanto per sempre, ma che sia una cosa forte oggi. Noi per qualche mese abbiamodi chiudere il cielo sopra l'per non vedere morire i bambini ucraini equesto non è stato fatto. Non è necessario che sia 'sempre': meglio, potentemente e oggi". Lo ha detto la first ladyOlena Zelenska, durante la registrazione della puntata di 'Porta a porta' che andrà in onda stasera e in cui ladel presidente dell'è ospite in esclusiva.

