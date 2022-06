Ucraina, l'allarme del sindaco di Sloviansk: 'Abbandonate la città, i russi stanno arrivando' (Di giovedì 30 giugno 2022) Il sindaco di Sloviansk, Vadym Liakh, ha esortato i residenti della città a est dell'Ucraina ad evacuare le case, lanciando l'allarme sull'avvicinamento delle truppe russe. Sei persone sono rimaste ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 giugno 2022) Ildi, Vadym Liakh, ha esortato i residenti dellaa est dell'ad evacuare le case, lanciando l'sull'avvicinamento delle truppe russe. Sei persone sono rimaste ...

