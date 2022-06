Ucraina: Kiev, 'morti 35.600 soldati russi, distrutti 1.573 tank' (Di giovedì 30 giugno 2022) Ammonterebbero a 35.600 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini,... Leggi su tvsette (Di giovedì 30 giugno 2022) Ammonterebbero a 35.600 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini,...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Sono 2.811 finora i missili russi caduti sul territorio ucraino. Zelensky in videocollegamento con la Nat… - MediasetTgcom24 : Ucraina, presidente indonesiano Widodo si offre per una mediazione #mosca #presidente #volodymyrzelensky #ucraino… - Ettore_Rosato : Missili contro #Kiev stanotte, contro condomini che non hanno nulla a che fare con obiettivi militari. Sono contro… - il_piccolo : Guerra Russia-Ucraina, l’ex patron di F1 Ecclestone difende Putin: “Pronto a morire per lui, Kiev avrebbe potuto ev… - mattinodipadova : Guerra Russia-Ucraina, l’ex patron di F1 Ecclestone difende Putin: “Pronto a morire per lui, Kiev avrebbe potuto ev… -