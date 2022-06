Ucraina: Giappone fornirà altri 100 milioni di dollari in aiuti umanitari (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il Giappone fornirà all'Ucraina ulteriori 100 milioni di dollari di aiuti umanitari. Lo ha annunciato su Telegram il primo ministro Giapponese Fumio Kishida. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Ilall'ulteriori 100didi. Lo ha annunciato su Telegram il primo ministrose Fumio Kishida.

