Ucraina | generale Chiapperini | ”Da Nato forze per bloccare piani inganno ad altri Paesi”

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Lacon quelledi reazione rapida non intende far attuaredinei confronti dei suoimembri”. Lo afferma all’Adnkronos ilLuigi, ex comandante del contingente multinazionalein Afghanistan, che fu impeganche nella missione Kfor in Kosovo ed è membro del Centro Studi dell’Esercito, in merito all’aumento della forza militarein Europa. L’aumento della presenza militarein Europa è ”una risposta a tutto ciò che è accaduto innegli ultimi mesi”. ”Da Madrid trapela che il numero delledi reazione rapida, cioè quelle di immediata risposta a eventuali ...

Pubblicità

RaiNews : 'Incapaci di resistere al fuoco della nostra artiglieria, missili e attacchi aerei, gli occupanti hanno lasciato l'… - AndreD81 : RT @cislmarche: Consiglio Generale Cisl #Marche. @DanFumarola: continuiamo la raccolta fondi di @CislNazionale a favore della popolazione #… - ninda1952 : RT @RaiNews: 'Incapaci di resistere al fuoco della nostra artiglieria, missili e attacchi aerei, gli occupanti hanno lasciato l' #IsolaDeiS… - baratto_m : RT @UnioneLDR: Sempre il generale Donato analizza il ruolo della Cina sottolineando che la guerra in Ucraina sta facendo danni anche al Pae… - falcao_fo : RT @JozeJechich_JJ: La mancata presa di Odessa ha reso monca l'avanzata ruSSa nel sud Ucraina e ha contribuito al fallimento del piano gene… -

NATO, Stoltenberg: 'Putin ha commesso un errore sottovalutando la forza dei militari ucraini' In merito alla Russia e allo scoppio della guerra in, il segretariodella NATO, Jens ...... infatti, l'è stata l'unica grande nazione europea a non avere mai avuto il diritto di essere Stato indipendente e per questo la lingua e, più in, la culturahanno assunto un ...Il caos interno risulta funzionale alla Russia di Vladimir Putin, oggi più di prima interessata a ricattare l’Italia e in generale l’Europa occidentale sulla questione energetica ...Lo afferma all'Adnkronos il generale Luigi Chiapperini ... L'aumento della presenza militare Nato in Europa è ''una risposta a tutto ciò che è accaduto in Ucraina negli ultimi mesi''. ''Da Madrid ...