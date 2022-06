Ucraina, generale Battisti: ”Più forze Nato in Europa segnale a Russia e alleati” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Indubbiamente il fatto di portare la presenza in Europa a quattro brigate, di ruotare altre due brigate periodicamente, e di mettere un comando di Corpo d’armata in Polonia, più altri reparti di supporto tra Germania e Italia, sta a significare la volontà degli Stati Uniti che emerge anche dalla lettura del concetto strategico, in cui l’unico avversario rimane la Russia. E’ un forte segnale che viene dato alla Russia ma anche agli alleati per spingerli a contribuire di più in termini di risorse umane, di materiali e di budget”. Lo sottolinea all’Adnkronos il generale Giorgio Battisti, primo comandante del contingente italiano della missione Isaf in Afghanistan e membro del Comitato Atlantico Italiano, in relazione alla decisione di innalzare la presenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Indubbiamente il fatto di portare la presenza ina quattro brigate, di ruotare altre due brigate periodicamente, e di mettere un comando di Corpo d’armata in Polonia, più altri reparti di supporto tra Germania e Italia, sta a significare la volontà degli Stati Uniti che emerge anche dalla lettura del concetto strategico, in cui l’unico avversario rimane la. E’ un forteche viene dato allama anche agliper spingerli a contribuire di più in termini di risorse umane, di materiali e di budget”. Lo sottolinea all’Adnkronos ilGiorgio, primo comandante del contingente italiano della missione Isaf in Afghanistan e membro del Comitato Atlantico Italiano, in relazione alla decisione di innalzare la presenza ...

