Ucraina | deputato Kiev | ' motoscafo paracadutisti russi esploso a largo di Mariupol'

(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Undeidopo aver colpito una mina adi". Lo ha reso noto ilucraino Oleksii Honcharenko su Telegram. Finora non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito.

Pubblicità

LBasemi : La gogna allestita alla Camera dal deputato Andrea Romano (PD). Notare la presenza della famigerata ONG polacco-ucr… - Milovana_C : RT @LauraRu852: La gogna allestita martedi' alla Camera dal deputato Andrea Romano (PD), Prefetto della Santa Inquisizione alla ricerca del… - arcos611 : RT @Robertonuzzoam: NEL SUMMIT DELLA NATO NESSUNO HA PRONUNCIATO LE PAROLE 'NEGOZIATI' E 'PACE' Il deputato della Rada Oleksiy Goncharenko… - arcos61 : RT @Robertonuzzoam: NEL SUMMIT DELLA NATO NESSUNO HA PRONUNCIATO LE PAROLE 'NEGOZIATI' E 'PACE' Il deputato della Rada Oleksiy Goncharenko… - Kim19190390 : RT @Robertonuzzoam: NEL SUMMIT DELLA NATO NESSUNO HA PRONUNCIATO LE PAROLE 'NEGOZIATI' E 'PACE' Il deputato della Rada Oleksiy Goncharenko… -

RaiNews

...avere motivato il dittatore russo nella sua aggressione all''. Disinformazione, fake - news o opinioni personali Il nuovo dossier non fa distinzioni. A presentare l'evento c'era il...... la collega Pd Lia Quartapelle e ildi +Europa Riccardo Magi . Il motivo è presto detto: ...le ragioni storiche che possono aver motivato il dittatore russo nella sua aggressione all'. ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 123 Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “Un motoscafo dei paracadutisti russi è esploso dopo aver colpito una mina a largo di Mariupol”. Lo ha reso noto il deputato ucraino Oleksii Honcharenko su Telegram. Finora ...Ci sarà anche la questione ucraina tra i temi al centro del "Letterando in Fest", la manifestazione di Sciacca dedicata ai libri che quest'anno è giunta alla sua tredicesima edizione e di cui è stato ...