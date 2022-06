Ucraina: crollano azioni Gazprom e trascinano intero mercato azionario russo (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Le azioni di Gazprom sono scese di oltre il 30% (-30,2%, a 207,69 rubli per azione) stamattina, dopo la notizia che l'assemblea generale annuale degli azionisti (Agm) ha deciso di non pagare dividendi per l'anno 2021. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Interfax. “Gli azionisti hanno deciso che nella situazione attuale non è consigliabile pagare dividendi per il 2021 - ha dichiarato Famil Sadygov, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Gazprom - Attualmente le priorità di Gazprom sono l'attuazione del programma di investimenti, compreso la gassificazione delle regioni della Federazione Russa per il prossimo inverno. E, naturalmente, dobbiamo essere pronti ad adempiere l'obbligo di pagare tasse più elevate". Il crollo delle ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Ledisono scese di oltre il 30% (-30,2%, a 207,69 rubli per azione) stamattina, dopo la notizia che l'assemblea generale annuale deglisti (Agm) ha deciso di non pagare dividendi per l'anno 2021. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Interfax. “Glisti hanno deciso che nella situazione attuale non è consigliabile pagare dividendi per il 2021 - ha dichiarato Famil Sadygov, vicepresidente del consiglio di amministrazione di- Attualmente le priorità disono l'attuazione del programma di investimenti, compreso la gassificazione delle regioni della Federazione Russa per il prossimo inverno. E, naturalmente, dobbiamo essere pronti ad adempiere l'obbligo di pagare tasse più elevate". Il crollo delle ...

